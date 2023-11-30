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Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине с юга

Фото: оккупанты запустили "Шахеды" по Украине с юга (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские войска сегодня, 30 ноября, вечером запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Пуск зафиксировали во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Внимание! Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа Shahed из Чауды (Крым)", - сказано в сообщении. 

Воздушные силы призывают украинцев следить за сообщениями и не игнорировать сигналы тревог. 

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские солдаты регулярно атакуют Украину при помощи ударных дронов. Для ударов они используют иранские беспилотники "Шахед". 

Такие атаки происходят ночью, поскольку в темное время суток вражеские дроны сложнее заметить. 

Последняя попытка ударов при помощи дронов произошла сегодня, 30 ноября, ночью. Всего враг выпустил 20 ударных беспилотников.

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 14 дронов врага. 

 

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