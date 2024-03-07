Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине: где есть угроза

Российские оккупанты сегодня, 7 марта, вечером в очередной раззапустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram .

Согласно информации украинских военных, группу вражеских дронов заметили над акваторией Черного моря.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

По состоянию на сейчас ударные беспилотники РФ направляются в сторону Одесской области. Часть из них летит к Затоке.

Также "Шахеды" летят в сторону Херсонской и Николаевской областей с юга.

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Их целью чаще всего становится гражданская инфраструктура.

При этом дроны ежедневно фиксируют над южными областями Украины, поскольку враг запускает их с территории временно оккупированного Крыма.

2 марта российские террористы ударили по многоэтажке в Одессе, в результате чего погибли 12 человек. Среди них - пятеро детей.