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Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине: где есть угроза

Украина, Четверг 07 марта 2024 22:47
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Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине: где есть угроза Фото: оккупанты запустили "Шахеды" по Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 7 марта, вечером в очередной раззапустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Согласно информации украинских военных, группу вражеских дронов заметили над акваторией Черного моря.

Оккупанты запустили &quot;Шахеды&quot; по Украине: где есть угрозаФото: карта воздушных тревог (скриншот)

По состоянию на сейчас ударные беспилотники РФ направляются в сторону Одесской области. Часть из них летит к Затоке.

Также "Шахеды" летят в сторону Херсонской и Николаевской областей с юга.

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Их целью чаще всего становится гражданская инфраструктура.

При этом дроны ежедневно фиксируют над южными областями Украины, поскольку враг запускает их с территории временно оккупированного Крыма.

2 марта российские террористы ударили по многоэтажке в Одессе, в результате чего погибли 12 человек. Среди них - пятеро детей.

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