Оккупанты запустили беспилотники по Украине с юга: где угроза атак

Военные в 23:43 рассказали об угрозе применения врагом ударных беспилотников для Николаевской области.

Кроме того, в Воздушных силах проинформировали о фиксации движения дронов-камикадзе противника из акватории Черного моря в направлении Черноморское/Южное (Одесская область).

"Одесская область - угроза применения врагом ударных БпЛА". - говорится в объявлении военных в 23:51.

Позже в Воздушных силах заявили, что вражеские ударные беспилотники направляются в сторону Николаевской области с юга. Жителей Очакова призывали направляться к укрытиям.

Где сейчас объявлена воздушная тревога в Украине:

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские захватчики очень активно применяют ударные беспилотники, в частности, "Шахеды" иранского производства (росармия маркирует их как "Герань") во время воздушных ударов по территории Украины.

Так, например, минувшей ночью враг запустил десятки БПЛА для очередной атаки. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 13 дронов, а еще 11 БПЛА были локационно потеряны без негативных последствий.

Добавим, 27 декабря CNN писало, что Россия расширяет производство "Шахедов" и дронов-приманок в Алабуге.