RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты в Запорожской области заставляют школьников петь гимн РФ и делать открытки захватчикам

Фото: оккупанты в Запорожской области заставляют школьников петь гимн РФ и делать открытки захватчикам (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская оккупационная "власть" в Запорожской области заставляет учеников петь гимн страны-агрессора в школе и делать открытки с благодарностью захватчикам к годовщине вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Сообщается, что российская оккупационная администрация продолжает оказывать давление на местное население, в частности, украинских детей во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области.

"Так, в школах города Токмак учеников заставляют петь гимн страны-агрессора перед началом уроков. Также, школьников заставляют оформлять открытки к годовщине широкомасштабного вторжения со словами поддержки и благодарности российским захватчикам, которые вторглись на нашу землю", - отмечают в Генштабе.

Как сообщалось ранее, в Мелитополе россияне также вынуждают школьников писать письма оккупантам до 23 февраля.

К тому же, что захватчики планируют усилить "меры по поднятию уровня патриотизма" в школах на временно оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьГенштаб ВСУВойна России против Украины