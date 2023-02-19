Оккупанты в Запорожской области заставляют школьников петь гимн РФ и делать открытки захватчикам

Сообщается, что российская оккупационная администрация продолжает оказывать давление на местное население, в частности, украинских детей во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области.

"Так, в школах города Токмак учеников заставляют петь гимн страны-агрессора перед началом уроков. Также, школьников заставляют оформлять открытки к годовщине широкомасштабного вторжения со словами поддержки и благодарности российским захватчикам, которые вторглись на нашу землю", - отмечают в Генштабе.

Как сообщалось ранее, в Мелитополе россияне также вынуждают школьников писать письма оккупантам до 23 февраля.

К тому же, что захватчики планируют усилить "меры по поднятию уровня патриотизма" в школах на временно оккупированных территориях.

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