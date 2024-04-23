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Оккупанты в Запорожской области учат школьников собирать беспилотники, - ОВА

Архивное фото: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне на временно захваченной территории Запорожской области заставляют школьников собирать дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По его словам, на оккупированных территориях россияне распространяют пропаганду среди школьников. Их заставляют вступать в милитаризованную организацию "Юнармия".

Также школьников учат собирать дроны и обучают навыкам их управления.

Проблемы с жильем

Также Федоров сообщил, что россияне отбирают жилье людей, которые выехали с оккупированных территорий. Оккупанты заставляют людей возвращаться на захваченные территории, чтобы оформить имущество по российским правилам. И для этого нужно получить гражданство РФ.  

Федоров уточнил, что даже регистрация жилья в российском реестре не гарантирует того, что оккупанты его не отберут.

Жизнь в оккупации

Россияне на захваченных территориях занимаются репрессиями, проводят мобилизацию населения и занимаются тотальной русификацией.

Ранее сообщалось, что российские захватчики заставляют украинских детей на временно оккупированных территориях писать так называемые "письма солдату". Таким образом, враг прославляет войну РФ против Украины.

Также на временно оккупированных территориях россияне проводят рекрутинг украинцев на войну против своей страны.

Какие методы "привязки" к себе используют российские оккупанты, насколько они эффективны и чего пытаются достичь в Кремле, - в материале РБК-Украина.

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