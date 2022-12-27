Оккупанты запугивают военным трибуналом солдат, желающих сдаться в плен ВСУ, - Маляр

Российское командование запугивает военным трибуналом своих военнослужащих из состава оккупационных сил, чтобы те не сдавались в плен украинской армии. И на фоне слабой мотивации солдат воевать в Украине применяю, в частности, и нерегулярные вооруженные формирования.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью в эфире национального телемарафона.

Представитель Минобороны отметила, что украинская сторона сделала все, чтобы максимально донести до россиян, которых бросают на войну, информацию о возможности сдаться и таким образом спасти свои жизни.

"Те, которые здесь попадают в плен, то безусловно мы ведем работу на всех уровнях, для того чтобы они все-таки это делали, чтобы они добровольно сдавались в плен, а не только чтобы была возможность их взять в плен непосредственно в бою. И действительно там есть такое явление. С чем это связано? С тем, что мы смогли максимально донести информацию – для них это единственный способ спасти их жизнь", - сказала Маляр.

При этом в росармии параллельно ведутся работы по запугиванию личного состава, слабо мотивированного принимать участие в боевых действиях в ходе этой захватнической военной кампании РФ против Украины.

"Российское государство, российская диктатура, для которой человек - раб и ничто, делают все, чтобы они боялись это делать. Например, они очень мощно запугивают военным трибуналом, который там вовсю работает. Тех, кто покидает поле боя, их снова возвращают туда же, то есть у них нет шанса это сделать", - объяснила она.

Также в Минобороны Украины есть информация о том, что российские военные даже прибегают к самоувечью, и есть случаи суицидов.

"Настолько они не хотят идти воевать. Именно поэтому там применяются и нерегулярные вооруженные формирования", - рассказала Маляр.

Также она добавила, что у оккупантов сложная ситуация с лечением, поскольку они просто не могут справиться с объемом своих раненых, поэтому там высок уровень смертности.