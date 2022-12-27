Оккупанты запугивают военным трибуналом солдат, желающих сдаться в плен ВСУ, - Маляр
Российское командование запугивает военным трибуналом своих военнослужащих из состава оккупационных сил, чтобы те не сдавались в плен украинской армии. И на фоне слабой мотивации солдат воевать в Украине применяю, в частности, и нерегулярные вооруженные формирования.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью в эфире национального телемарафона.
Представитель Минобороны отметила, что украинская сторона сделала все, чтобы максимально донести до россиян, которых бросают на войну, информацию о возможности сдаться и таким образом спасти свои жизни.
"Те, которые здесь попадают в плен, то безусловно мы ведем работу на всех уровнях, для того чтобы они все-таки это делали, чтобы они добровольно сдавались в плен, а не только чтобы была возможность их взять в плен непосредственно в бою. И действительно там есть такое явление. С чем это связано? С тем, что мы смогли максимально донести информацию – для них это единственный способ спасти их жизнь", - сказала Маляр.
При этом в росармии параллельно ведутся работы по запугиванию личного состава, слабо мотивированного принимать участие в боевых действиях в ходе этой захватнической военной кампании РФ против Украины.
"Российское государство, российская диктатура, для которой человек - раб и ничто, делают все, чтобы они боялись это делать. Например, они очень мощно запугивают военным трибуналом, который там вовсю работает. Тех, кто покидает поле боя, их снова возвращают туда же, то есть у них нет шанса это сделать", - объяснила она.
Также в Минобороны Украины есть информация о том, что российские военные даже прибегают к самоувечью, и есть случаи суицидов.
"Настолько они не хотят идти воевать. Именно поэтому там применяются и нерегулярные вооруженные формирования", - рассказала Маляр.
Также она добавила, что у оккупантов сложная ситуация с лечением, поскольку они просто не могут справиться с объемом своих раненых, поэтому там высок уровень смертности.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала россиянина, который пять раз пытался сбежать из войска РФ.
Напомним, что украинским государственным проектом "Хочу жить", позволяющему россиянам сдаться в плен, воспользовались более 1,2 млн человек, подавляющее большинство которых из России.
Также перед этим РБК-Украина писало, что более 4300 российских военных обратились в проект "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в украинский плен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.