Оккупанты оставили людей в Донецкой области без воды: подача будет раз в несколько дней

Так называемые "власти" оккупированной части Донецкой области объявили о критической ситуации с водой. Ее будут давать всего раз в несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чиновника так называемого "правительства ДНР" Андрея Черткова и российские Telegram-каналы.
"Оперштаб по водоснабжению принял решение изменить графики подачи воды в наших населенных пунктах. В ближайшие дни Донецк и Макеевка перейдут на подачу воды один раз в три дня. Харцызск, Иловайск, Зугрэс - один раз в два дня", - заявил Чертков.
Он добавил, что другого выхода сейчас нет. Параллельно Telegram-канал ASTRA публикует распоряжение, в котором указан график подачи воды.
Дополнительно Чертков заявил, что в районах, куда вода физически не поступает, будет организован подвоз воды. Кроме того, он призвал жителей оккупированной части Донецкой область экономить воду.
"В очередной раз призываю вас расходовать этот ресурс максимально бережно, и только объединив наши усилия, мы сможем преодолеть этот трудный период", - резюмировал представитель так называемых "властей".
Отметим, что в оккупированной части Донецкой области уже неоднократно возникали проблемы водой.
В частности, еще в декабре 2023 года россияне ограничили поставки воды в Донецк. Начиная с 7 числа воду начали подавать через день и в отдельные выделенные часы.
Более того, прошлым летом в связи с проблемой с водой в регионе, жители выходили на условные протесты.
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