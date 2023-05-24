Оккупанты оставили часть жителей Херсонской области без мобильной связи: названа цель

"Для ограничения возможностей гражданского населения по обмену информацией противник целенаправленно уничтожил оборудование мобильной связи в районах н. п. Гладковка, Обрывка, Новая Маячка, Виноградово, Таврийское Херсонской области", - написала Маляр.

Фото: россияне оставили без мобильной связи жителей нескольких населенных пунктов Херсонской области (нажмите, чтобы увеличить)

По ее словам, электрооборудование мобильной связи демонтировано, а вышки повалены.

Также россияне запретили мирным жителям выезжать на временно оккупированную территорию в районе города Голая Пристань, поскольку там доступна сеть украинской мобильной связи.

Оккупация Херсонской области

Стоит заметить, что только осенью 2022 года украинским военным удалось освободить от россиян правобережную часть Херсонской области. Но левобережье региона все еще находится под вражеским контролем.

Там противник терроризирует мирное население, в том числе занимает дома местных, похищает имущество и не только.

При этом несколько дней назад Генштаб докладывал, что россияне начали ограничивать доступ мирных жителей Херсонской области к мобильной связи.