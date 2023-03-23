Оккупанты запрещают жителям Запорожской области покидать дома, - Генштаб

Российские войска во временно оккупированных районах Запорожской области запрещают жителям выходить из своих домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"В населенных пунктах Решетиловское, Чумацкое и Константиновка временно занятой территории Запорожской области российские оккупанты совершили обход домов местных жителей и предупредили о необходимости пребывания в безопасных местах с запретом покидать свои дома", - говорится в сообщении.
Такой запрет косвенно может свидетельствовать о попытках оккупантов исключить возможность наблюдения местным населением планового перебрасывания врагом своей живой силы и военной техники к линии боевого столкновения.
Ранее сообщалось, что российские военные перебросили в Донецкую область 200 бригаду тихоокеанского флота, которую украинские военные разбили в Харьковской области.
Также мы писали, что оккупанты массово перемещают своих солдат и военную технику в во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области. В городе заметили очередную вражескую колонну.
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