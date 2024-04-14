Войскам РФ будет трудно использовать оперативное значение Часового Яра: ISW назвал причину

Российские войска, похоже, задействовали свои наиболее боеспособные подразделения в этом районе для атак на Часов Яр. Они вероятно, приведут к постепенному росту потерь, пока у украинских защитников есть необходимая техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

По словам аналитиков ISW, элементы, которые российские войска в настоящее время сосредоточили к северо-востоку и юго-востоку от Часов Яра, относительно менее боеспособны, и им будет трудно добиться успехов, аналогичных тем, которые были достигнуты к востоку от Часов Яра против украинских защитников.

Российские тактические успехи к востоку от Часов Яра не создали условий для окружения населенного пункта. В институте изучения войны считают, что российским войскам, вероятно, придется добиться заметных тактических успехов к юго-востоку и северо-западу от Часов Яра, прежде чем продолжить окружение населенного пункта, что может потребовать дополнительных и боеспособных частей.

Фотографии, которые ISW не будет показывать или описывать более подробно в настоящее время, для сохранения оперативной безопасности Украины, показывают, что украинские войска установили значительные укрепления в форме кольца в районе Часового Яра, и российским силам, вероятно, будет трудно быстро прорвать эту оборону при их текущем темпе наступления в этом районе, пока у украинских сил есть боеприпасы, необходимые для сопротивления.

Российским войскам, вероятно, придется пробиваться непосредственно через город или предпринять узкий тактический маневр, который вынудит российские войска бороться с укреплениями Часового Яра, возвышенными украинскими позициями и препятствием в виде канала Северский-Донец-Донбасс.

Возможный захват Россией Часового Яра сам по себе не позволяет российским силам провести успешную операцию для угрозы Константиновке и Дружковке, и российским силам, вероятно, потребуется установить другие оперативные условия.

Захват Россией Часов Яра создаст заметный выступ, а попытка продвинуться дальше на запад непосредственно от Часов Яра сделает этот выступ все более уязвимым для украинских контратак. Российским войскам, вероятно, потребуется вернуть территорию, которую российские войска потеряли к юго-востоку от Часова Яра во время украинского контрнаступления летом 2023 года, чтобы стабилизировать наступающий российский фронт.

Попытки России продвинуться в направлении Константиновки, вероятно, позволят украинским силам использовать позиции в районе Торецк-Пивничное, для перекрытия и угрозы тыловым российским линиям материально-технического обеспечения и, возможно, изолирования непосредственного боевого пространства к западу от Часового Яра.

Местность между Часовым Яром и южной окраиной украинского пояса “крепостей” представляет собой преимущественно открытые поля с ограниченным укрытием, что, вероятно, потребует от российских войск проведения эффективного механизированного маневра для продвижения к городам.

Украинские войска продемонстрировали свою способность отражать интенсивные атаки российской механизированной техники и ослаблять российскую логистику, когда они хорошо обеспечены, и способность России использовать оперативное значение Часового Яра, вероятно, во многом зависит от того, возобновят ли США помощь Украине.