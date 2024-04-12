ua en ru
Пт, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полицейские попали под обстрел россиян в Луганской области: есть пострадавшие

Луганск, Пятница 12 апреля 2024 08:41
UA EN RU
Полицейские попали под обстрел россиян в Луганской области: есть пострадавшие Фото: полицейские попали под обстрел россиян в Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Полицейские вместе с гражданскими попали под российский обстрел в селе Макеевка Луганской области 11 апреля. Среди работников МВД есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Жители Макеевки и выполнявшие доставку полицейские попали под вражеский огонь", - рассказал он.

По словам главы ОВА, обстрел Макеевки реактивной артиллерией захватчики устроили утром 11 апреля, когда местному населению помогали луганские полицейские.

"К счастью, пострадавших среди селян нет. Полицейские получили первую медицинскую помощь", - констатировал он.

Ситуация в Луганской области

За прошедшие сутки по Макеевке и Невскому россияне ударили из минометов и ствольной артиллерии. В направлении Невского направили 20 беспилотников.

"Авиационные удары нанесены по Твердохлебово и Белогоровке. На последней враг сосредоточил и штурмовые усилия", - отметил Лысогор.

Напомним, Макеевка - село в Сватовском районе Луганской области. Населенный пункт был оккупирован во время российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Уже в ноябре 2022 года ВСУ возобновили контроль над Макеевкой.

Так, 5 ноября стало известно, что возле села Макеевка Сватовского района Луганской области в результате обстрела ВСУ уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области, погибли сотни оккупантов. А уже 13 ноября Макеевка была освобождена от оккупантов.

Полицейские попали под обстрел россиян в Луганской области: есть пострадавшие

Село Макеевка Луганской области (deepstatemap.live)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Луганск Полицейские
NEWS
В Воздушных силах рассказали о сбитых целях минувшей ночью
В Воздушных силах рассказали о сбитых целях минувшей ночью
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский