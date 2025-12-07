RU

Оккупанты втягивают выпускников школ в войну против Украины, — глава Луганской ОВА

Фото: дети на оккупированных территориях (vk.com avangard_patriot)
Автор: Никончук Анастасия

На оккупированной части Луганской области россияне усилили давление на выпускников школ, продвигая участие в армии как способ получить образование и построить карьеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Луганской ОВА Алексей Харченко в сети Telegram.

По информации главы Луганской областной военной администрации Алексея Харченко, российские структуры на временно захваченной территории активизировали работу с учениками старших классов.

Представители так называемых "военкоматов" проводят встречи в школах и убеждают подростков рассматривать военную службу как выгодный старт для будущего трудоустройства.

Какие возможности им предлагают

Харченко сообщил, что агитаторы озвучивают два основных пути: заключение контракта или поступление в военный вуз.

Выпускникам рассказывают, что участие в боевых действиях якобы открывает дополнительные перспективы профессионального роста и упрощает дальнейшее продвижение по служебной линии.

Параллельное давление и ограничения

На фоне агитации усиливаются проблемы с доступом к информации. Жителям оккупированной Луганщины рекомендуют пользоваться радио- и телеканалами через Интернет, но в реальности подключение стремительно ухудшается.

С ноября два региональных телеканала и несколько радиостанций вещают исключительно в российском сегменте сети, тогда как сам интернет отключен не только в прифронтовых районах, но и во многих других населенных пунктах.

В ряде мест скорость снижена до минимума, что делает доступ к новостям почти невозможным. Местные жители воспринимают заявления оккупационных структур о "цифровом развитии" как издевку.

Напоминаем, что на временно оккупированной Луганщине продолжается критическая коммунальная ситуация: в ряде населенных пунктов неделями отсутствует водоснабжение, а в многоэтажках люди вынуждены использовать для бытовых нужд воду, слитую из системы отопления, при этом любые попытки самостоятельно улучшить условия оккупационные структуры превращают в основание для штрафов.

Отметим, что на оккупированном Донбассе захватившие территории структуры используют учебные заведения как площадки для милитаризации подростков, выдавая проводимые в техникумах военно-технические занятия за программы "развития молодежи".

Война в УкраинеЛуганскДети