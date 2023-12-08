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Оккупанты третий раз за сутки обстреляли прифронтовую ТЭС

Украина, Пятница 08 декабря 2023 12:48
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Оккупанты третий раз за сутки обстреляли прифронтовую ТЭС Фото: россияне третий раз за сутки обстреляли прифронтовую ТЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в очередной раз обстреляла теплоэлектростанцию в прифронтовом регионе. Это произошло уже в третий раз за последние сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Оккупанты вчера на протяжении многих часов обстреливали одну из ТЭС ДТЭК, которая находится возле линии столкновения. Атаки возобновились ночью и сегодня утром", - говорится в сообщении.

По данным ДТЭК, в результате обстрела никто не пострадал. Но оборудование предприятия было повреждено. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий.

ДТЭК отмечает, что за последние полтора месяца это уже восьмая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию.

Напомним, вчера мы сообщали, что российские войска нанесли удар по прифронтовой ТЭС, два блока станции остановили работу.

Ситуация со светом в Украине

Пока ситуация со светом в Украине стабильная, отключений электроэнергии нет. Но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

Сегодня в Украине зафиксирован рекордно высокий уровень потребления электроэнергии. Поэтому для стабилизации ситуации Украина привлекла аварийную помощь из Румынии и Польши.

Ждать ли украинцам отключений света из-за мороза - узнайте в материале РБК-Украина.

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