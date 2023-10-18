Оккупанты потеряли более 60 единиц техники на севере от Авдеевки, - DeepState

Создатели интерактивной карты войны проанализировали изменения на спутниковых снимках в районе села Красногоровка Донецкой области. Они заметили по меньшей мере 63 единицы уничтоженной техники оккупантов.

Фото: уничтоженная техника РФ возле Авдеевки (нажмите, чтобы увеличить)

Это, как отметили в DeepState, показатель провальной попытки россиян использовать тактику бронированных кулаков. При этом потери россиян в живой силе оценить еще сложно, только на этом участке количество ликвидированных вражеских солдат измеряется сотнями.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты начали попытки наступления в районе Авдеевки. Они задействовали для штурмов тысячи солдат и десятки единиц военной техники.

Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, такое наступление является самым масштабным с 2014 года.

Более детально об актуальной ситуации вокруг Авдеевки можете узнать в материале РБК-Украина.