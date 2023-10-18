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Оккупанты потеряли более 60 единиц техники на севере от Авдеевки, - DeepState

Иллюстративное фото: оккупанты потеряли более 60 единиц техники на севере от Авдеевки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты во время попыток штурмов в районе Авдеевки потеряли более 60 единиц военной техники. Ее заметили на спутниковых снимках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState в Telegram.

Создатели интерактивной карты войны проанализировали изменения на спутниковых снимках в районе села Красногоровка Донецкой области. Они заметили по меньшей мере 63 единицы уничтоженной техники оккупантов. 

Фото: уничтоженная техника РФ возле Авдеевки (нажмите, чтобы увеличить)

Это, как отметили в DeepState, показатель провальной попытки россиян использовать тактику бронированных кулаков. При этом потери россиян в живой силе оценить еще сложно, только на этом участке количество ликвидированных вражеских солдат измеряется сотнями. 

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты начали попытки наступления в районе Авдеевки. Они задействовали для штурмов тысячи солдат и десятки единиц военной техники. 

Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, такое наступление является самым масштабным с 2014 года. 

Более детально об актуальной ситуации вокруг Авдеевки можете узнать в материале РБК-Украина

 

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