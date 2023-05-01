Оккупанты обстреляли село в Купянском районе: есть раненый
В полдень в понедельник, 1 мая, российские оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района Харьковской области. Ранения получил один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"Сегодня, 1 мая, около 12:00 вражеская армия произвела обстрел с. Кучеровка Купянского района", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, разрушен частный дом и ранен его владелец - 65-летний мужчина.
"Пострадавший госпитализирован, тяжесть полученных им ранений устанавливается", - добавили в прокуратуре.
Как сообщалось, при обстреле Купянска Харьковской области российские оккупанты повредили медицинское учреждение и автомобиль врачей.
Напомним, утром в воскресенье, 30 апреля, российские войска нанесли удар по Купянску, начались пожары.
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