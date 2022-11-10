ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты утром пытались атаковать пункты выдачи гумпомощи в Херсонской области

Новина українською →
Херсонская область, Четверг 10 ноября 2022 12:34
Оккупанты утром пытались атаковать пункты выдачи гумпомощи в Херсонской области Фото: оккупанты утром пытались атаковать пункты выдачи гумпомощи в Херсонской области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 10 ноября обстреляли село Золотая Балка в Херсонской области. Оккупанты пытались попасть в пункты выдачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Пытались попасть в пункты выдачи гуманитарной помощи. Прилеты были совсем рядом с сельским советом села Золотая Балка Новоалександровской общины", - рассказал он.

К счастью, пострадавших нет, повреждены частные хозяйственные помещения.

Оккупанты утром пытались атаковать пункты выдачи гумпомощи в Херсонской области

Фото: последствия обстрела Херсонской области (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, украинские военные сообщили об освобождении Снигиревки, которая расположена на административной границе между Николаевской и Херсонской областями.

Снигиревка является стратегически важным населенным пунктом на пути в Херсон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа