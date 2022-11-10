Оккупанты утром пытались атаковать пункты выдачи гумпомощи в Херсонской области

Российские войска утром 10 ноября обстреляли село Золотая Балка в Херсонской области. Оккупанты пытались попасть в пункты выдачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

К счастью, пострадавших нет, повреждены частные хозяйственные помещения.

"Пытались попасть в пункты выдачи гуманитарной помощи. Прилеты были совсем рядом с сельским советом села Золотая Балка Новоалександровской общины", - рассказал он.

Напомним, украинские военные сообщили об освобождении Снигиревки, которая расположена на административной границе между Николаевской и Херсонской областями.

Снигиревка является стратегически важным населенным пунктом на пути в Херсон.

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