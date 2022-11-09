Оккупанты утром массированно ударили по Николаеву: есть разрушения (видео)
Фото: оккупанты утром массированно ударили по Николаеву (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Российские войска утром 9 ноября нанесли очередной ракетный удар по Николаеву. В результате обстрелов разрушены приватные помещения и предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"РФ утром обстреляля Николаев. Зафиксировано 3 прилета. Попали в частные помещения и предприятия", - рассказал он.
Также Тимошенко показал кадры последствий утреннего обстрела города.
Напомним, сегодня утром жители Николаева сообщили о громких взрывах, после которых в городе объявили воздушную тревогу.
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