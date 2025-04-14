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В Сумах "Шахед" попал в автостоянку, есть пострадавший

Сумы, Понедельник 14 апреля 2025 15:41
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В Сумах "Шахед" попал в автостоянку, есть пострадавший Фото: в Сумах "Шахед" попал в автостоянку (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 14 апреля атаковали Сумы ударным дроном типа "Шахед". Вражеский беспилотник попал в автостоянку, пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и.о. городского головы Сум, секретаря Сумского городского совета Артема Кобзаря.

"Сегодня зафиксировано попадание беспилотника типа "Шахед" по одной из автостоянок города", - сообщил Кобзарь.

По его словам, по состоянию на сейчас информации о погибших нет. Один человек пострадал, сейчас он находится в карете скорой помощи.

Как отметил и. о. мэра, все соответствующие службы работают на месте происшествия.

Атаки на Сумы

Напомним, сегодня, 14 апреля, в Сумах прогремел взрыв после длительного присутствия дрона в небе. Весь город был окутан дымом.

А вчера, в Вербное воскресенье, российские оккупанты выпустили по городу Сумы две баллистические ракеты. Попадание было в центре города, где в момент атаки находилось много людей.

Как уточнили в Сумской ОВА, враг атаковал гражданскую инфраструктуру города - повреждены жилые и нежилые здания. По последним данным, известно о 119 пострадавших.

В городе серьезные разрушения в результате атаки, повреждены жилые и нежилые здания, транспорт. Подробнее о последствиях террористического удара РФ - в материале РБК-Украина.

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