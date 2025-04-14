В Сумах "Шахед" попал в автостоянку, есть пострадавший

Российские войска днем 14 апреля атаковали Сумы ударным дроном типа "Шахед". Вражеский беспилотник попал в автостоянку, пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и.о. городского головы Сум, секретаря Сумского городского совета Артема Кобзаря.

Как отметил и. о. мэра, все соответствующие службы работают на месте происшествия.

По его словам, по состоянию на сейчас информации о погибших нет. Один человек пострадал, сейчас он находится в карете скорой помощи.

"Сегодня зафиксировано попадание беспилотника типа "Шахед" по одной из автостоянок города", - сообщил Кобзарь.

Атаки на Сумы

Напомним, сегодня, 14 апреля, в Сумах прогремел взрыв после длительного присутствия дрона в небе. Весь город был окутан дымом.

А вчера, в Вербное воскресенье, российские оккупанты выпустили по городу Сумы две баллистические ракеты. Попадание было в центре города, где в момент атаки находилось много людей.

Как уточнили в Сумской ОВА, враг атаковал гражданскую инфраструктуру города - повреждены жилые и нежилые здания. По последним данным, известно о 119 пострадавших.

В городе серьезные разрушения в результате атаки, повреждены жилые и нежилые здания, транспорт. Подробнее о последствиях террористического удара РФ - в материале РБК-Украина.

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