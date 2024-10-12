Оккупанты ночью нанесли удары по Запорожью, есть попадания и раненые (фото последствий)

По словам чиновника, при ночной атаке по Запорожью враг попал по частным жилым домам и по производственным помещениям одного из предприятий города.

"Предварительно три человека ранены", - рассказал он в своем Telegram уже утром.

Начальник ОВА добавил, что медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

В ГСЧС опубликовали фото последствий российских авиаударов по Запорожью. Как рассказали чрезвычайники, 12 октября в результате атаки в городе травмирован 1 человек и был полностью разрушен частный дом.

"Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы, количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, чрезвычайники рассказали, что было ликвидировано возгорание складских помещений и мастерских на площади 15 "квадратов". И были повреждены фасады и остекление домов в результате авиаударов.

Для ликвидации последствий были привлечены 34 спасателя и 6 единиц техники. На местах работают полицейские, взрывотехники и волонтеры Красного Креста, добавили в ГСЧС.

Обновлено в 07.05

Чуть позже чрезвычайники добавили, что в Запорожье, по обновленным данным, трое пострадавших и среди них - 12-летняя девочка.

Ночной обстрел Запорожья

Ранее сообщалось, что этой ночью в Запорожье и области прогремели взрывы. Перед этим фиксировался пук российскими захватчиками управляемых авиабомб (КАБ) на этот регион, и в частности на областной центр.

Между тем, в Воздушных силах информировали об угрозе авиаударов врага по Запорожской области несколько раз в течение ночи и до утра.

Напомним также, ранее, 7 октября, в Запорожье в результате вражеского авиаудара были повреждены объекты инфраструктуры, и получили ранения 3 работников этих объектов.