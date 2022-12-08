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Россияне обстреляли Никопольский район: какие последствия

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Днепропетровская область, Четверг 08 декабря 2022 07:54
Россияне обстреляли Никопольский район: какие последствия Фото: россияне обстреляли Никопольский район (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 8 декабря россияне выпустили по Никопольскому району Днепропетровской области более 70 снарядов. Обошлось без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По его словам, россияне атаковали район 7 раз - били из "Градов" и тяжелой артиллерии. Под удар попали три общины: Красногригорьевская, Никопольская и Марганецкая.

"Прошло без погибших и раненых. Представители ГСЧС продолжают обследование территорий - выясняют детали обстрелов", - заявил Резниченко.

Напомним, российские войска ночью 4 декабря десять раз открывали огонь из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области.

До этого, в ночь на 3 декабря россияне девять раз атаковали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии.

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