RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ночью обстреляли Николаев и область: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: оккупанты ночью обстреляли Николаев и область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска ночью 24 сентября в очередной раз обстреляли Николаев и область. Вследствие обстрелов есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Так, удар по Николаеву враг нанес после полуночи. Выпущенные боеприпасы попали в акваторию реки Южный Буг. Предварительно без жертв и пострадавших.

При этом оккупанты дважды нанесли ракетный удар по селу Калиновка Воскресенкой общины. После обстрела возник пожар газовой трубы, повреждены три жилых дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстрелам подвергся и Баштанский район. Около 00:15 россияне ударили по окрестностям села Явкино. Позже враг снова обстрелял населенный пункт, в результате чего зафиксировано разрушение зданий и возгорание автомобиля.

Кроме того, ночью российские войска ударили по окрестностям сел Отрадное и Новоалександровка. Информация о поврежденных жилых домах уточняется. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Уже ближе к утру враг ударил по открытым территориям села Широкое. Вследствие обстрела повреждено дорожное покрытие.

Напомним, этой ночью враг нанес ракетный удар по Запорожью. Целью оккупантов стал жилой дом. В результате чего погиб один человек, еще девять получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевОбстріл