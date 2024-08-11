Оккупанты ночью направили на Киев баллистику и 10 дронов: были ли попадания в столице

Это вторая атака с начала августа на столицу. Сначала оккупанты запустили в направлении Киева баллистические рэкеты. В КГВА предполагают, что это могли быть "Искандер-М" или северокорейская KN-23.

Ракеты не долетели до Киева, удар на себя принял пригород.

"На тот момент уже было известно по несколько десятков запущенных по Украине ударных БпЛА типа Shahed. Около десятка из них после сложных маневров пытались атаковать Киев. Но силами и средствами ПВО все ударные дроны врага были сбиты в воздушном пространстве столицы Украины", - говорится в сообщении.

По последним данным, в Киеве разрушения не зафиксированы, информации о пострадавших нет.