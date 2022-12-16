Оккупанты ночью накрыли огнем Марганецкую громаду

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Оккупанты применили тяжелую артиллерию. Без погибших и пострадавших.

Последствия обстрелов выясняются.

"В других районах ночь с тревогой и без атак. И в эту минуту спокойно", - сообщил Резниченко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты 15 декабря несколько раз обстреляли Никопольский район. Во время ударов один человек погиб, несколько пострадали. Враг попал по домам и ЛЭП.

Перед этим, ночью, россияне также прибегали к обстрелам, в результате чего повреждения получили три общины области.

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