ua ru
Пт, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ночью накрыли огнем Марганецкую громаду

Новина українською →
Днепропетровская область, Пятница 16 декабря 2022 07:56
Оккупанты ночью накрыли огнем Марганецкую громаду Фото: оккупанты обстреляли Марганецкую громаду (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью 16 декабря накрыли огнем Марганецкую громаду в Днепропетровской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Оккупанты применили тяжелую артиллерию. Без погибших и пострадавших.

Последствия обстрелов выясняются.

"В других районах ночь с тревогой и без атак. И в эту минуту спокойно", - сообщил Резниченко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты 15 декабря несколько раз обстреляли Никопольский район. Во время ударов один человек погиб, несколько пострадали. Враг попал по домам и ЛЭП.

Перед этим, ночью, россияне также прибегали к обстрелам, в результате чего повреждения получили три общины области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область
NEWS
"Следующие полгода станут решающими": Зеленский сделал заявление о войне
"Следующие полгода станут решающими": Зеленский сделал заявление о войне
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах