Оккупанты ночью накрыли огнем Марганецкую громаду
Российские войска ночью 16 декабря накрыли огнем Марганецкую громаду в Днепропетровской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Оккупанты применили тяжелую артиллерию. Без погибших и пострадавших.
Последствия обстрелов выясняются.
"В других районах ночь с тревогой и без атак. И в эту минуту спокойно", - сообщил Резниченко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты 15 декабря несколько раз обстреляли Никопольский район. Во время ударов один человек погиб, несколько пострадали. Враг попал по домам и ЛЭП.
Перед этим, ночью, россияне также прибегали к обстрелам, в результате чего повреждения получили три общины области.
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