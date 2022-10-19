Оккупанты ночью накрыли ракетами Криворожский район: поврежден объект энергетики

"В результате удара без электроэнергии остались многие населенные пункты Криворожского района (в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской общинах) и микрорайон Ингулец в Кривом Роге. В результате обесточивания насосных станций микрорайон также остался без водоснабжения", - рассказал он.

По его словам, энергетики и все необходимые службы с ночи работают над ликвидацией последствий вражеского удара.

"На микрорайоне Ингулец электричество было восстановлено в 5 утра. В 6.30 снова было аварийное отключение. На данный момент и свет, и вода есть", - добавил Вилкул.

Также, как рассказал он, оккупанты продолжают террор Никопольского района.

"Обстрелы из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии получили Марганецкая и Красногригорьевская община. Есть повреждения жилых домов, без потерь", - констатировал глава города.