Оккупанты устроили в Мелитополе "национализацию" имущества украинцев

Гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий военные РФ создали комиссию, которая проводит перепись государственных, коммунальных, частных предприятий, домов, квартир и авто.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Объекты, владельцы которых выехали из оккупации или отказались регистрироваться по фейковым законам местных царьков, признают "бесхозными". Оккупанты быстро проводят "национализацию" такого имущества. Из последнего – под прицелом грязных рук гауляйтера 47 городских объектов здравоохранения", - отметил Федоров.

По его словам, после "национализации" полученное имущество сбывается в другие временно оккупированные регионы Украины и Россию.