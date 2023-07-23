Оккупанты вывозят вагонами зерно из Запорожской области, - Генштаб

Так, в населенном пункте Пришиб Запорожской области вывозят украинское зерно с территории местного агропредприятия.

В частности, оккупанты используют дизельные локомотивы, с помощью которых вывозят большое количество грузовых вагонов с различными типами зерновых культур.

Россия незаконно вывозит украинское зерно с оккупированных территорий

Российские войска, а также связанные с ними дельцы воруют агропродукцию на временно оккупированных территориях Украины.

Только в прошлом году Россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, а вырученные от продажи средства направила на финансирование войны.

Расследуя преступления, СБУ обнаружила двух "министров" в оккупированном Крыму, которые помогают угонять украинское зерно с временно оккупированной территории юга Украины.

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