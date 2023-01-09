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Оккупанты вывезли женщин из роддома в Антраците, чтобы лечить там военных

Фото: Оккупанты вывезли женщин из роддома в Антраците, чтобы лечить там военных (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты вывезли женщин из роддома в Антраците (Луганская область), освободив таким образом места для своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Россияне вывезли беременных женщин из роддома, чтобы переоборудовать его в военных госпиталь", - отметили в Центре.

Также сообщается, что решение о переходе гражданской медицины на обслуживание военных принято так называемым правительством "ЛНР".

"В частности, уже размещают российских военных Луганская городская многопрофильная больница №3 и Луганская городская многопрофильная больница №15. Также ряд других больниц на временно оккупированной части области"

В ЦНС призывают гражданских покинуть временно оккупированные территории.

Напомним, что на временно захваченных территориях не хватает медиков для лечения раненых российских оккупантов.

Также в больницах оккупированной Луганской области все чаще отказывают больным в тяжелом состоянии, скорая помощь выезжает только на вызовы военных РФ.

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