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Оккупанты выпустили по Запорожью четыре ракеты С-300 (фото последствий)

Фото: оккупанты выпустили по Запорожью четыре ракеты С-300 (t.me/starukhofficial)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ударили по Запорожью четырьмя ракетами С-300. В результате разрушена промышленная инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.

"По предварительной информации, враг попал в областной центр и пригород четырьмя ракетами С300. В результате атаки разрушена промышленная инфраструктура", - написал Старух.

Глава области сообщил, что пострадавших в результате вражеских обстрелов нет.

Фото: оккупанты выпустили по Запорожью четыре ракеты С-300 (t.me/starukhofficial)

Напомним, что сегодня утром в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Впоследствии стало известно о ракетной атаке на город и его окрестности.

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Запорожьеракетный удар