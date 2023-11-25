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Оккупанты выпустили по Украине 75 дронов: почти все были сбиты

Фото: украинская ПВО сбила 71 из 75 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики этой ночью, 25 ноября, выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе типа "Шахед". Наши силы противовоздушной обороны сбили 71 беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Пуски дронов были из двух направлений: Приморско-Ахтарск и района Курской области. Основное направление удара - Киев.

Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская. Для отражения атаки привлекли зенитные ракетные войска, тактическую авиацию, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Военные подчеркивают, что большинство дронов сбили в Киевской области. Также в Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что на севере Украины сбили 55 "шахедов". Из них 28 "приземлили" мобильные огневые группы.

 

Фото: на севере Украины сбили 55 дронов (t.me/SerhiyNaiev)

По его словам, на Сумском направлении уничтожено 7 ударных дронов, на Черниговском - 4, а на Киевском - 17.

Также известно, что 5 дронов ликвидировали в небе Днепропетровской области, 2 - в Кировоградской области, по одному - в Николаевской и Черкасской областях.

Атака на Киев

В Киеве и области воздушная тревога продолжалась более 6 часов. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах города, в частности, в Соломенском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, из-за обстрелов пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок. У него острая реакция на стресс. Также в центральной части Киева из-за атаки без света остались 77 домов и 120 учреждений. Причина - обесточивание воздушной линии.

Детальнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

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