Оккупанты вынесли "приговоры" девяти защитникам Мариуполя

Защитников, находившихся на территории меткомбината "Азовсталь" и попавших в российское пленение, обвинили в "обстреле" поселка Старый Крым в марте 2022 года.

Оккупанты "осудили" украинских военнослужащих от 24 лет заключения до пожизненного пребывания за решеткой.

Сообщается, что незаконно осужденные оккупантами защитники принадлежат к 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

Среди них Андрей Шестак, Назарий Мороз, Владислав Яворский, Вадим Шульга, Сергей Ямпольский, Максим Колбасин, Дмитрий Шалара, Владимир Пензин и Константин Романюк.

Оккупанты также заявили, что украинские защитники будут отбывать "наказание" в колонии строгого режима.

Оккупация Мариуполя

Мариуполь стал одним из самых разрушенных и пострадавших городов Украины во время полномасштабного вторжения России.

Оккупация Мариуполя продолжается с мая 2022 года, когда российские войска захватили город после жестокой осады, сопровождавшейся массовыми разрушениями и гуманитарной катастрофой.

Мариуполь стал одним из городов, где россияне совершили наибольшее количество военных преступлений против населения Украины.

Защитники Мариуполя, в их числе и находившиеся на "Азовстале" военнослужащие полка "Азов", защищали город до последнего. В мае Генштаб Украины дал приказ об отступлении с позиций.

Детальнее о том, как защитники Мариуполя вышли, но не сдались врагу - в материале РБК-Украина.