Free Azov. Кто создал движение в поддержку "азовцев" и какова его цель

В Украине уже продолжительное время существует движение Free Azov. Его участники регулярно проводят акции, цель которых - добиться освобождения из плена украинских военных из полка "Азов".

Что известно о движении, кто его создал и какова его цель - в материале РБК-Украина ниже.

Кто стоит за Free Azov

Инициаторами движения стали родственники и близкие украинских бойцов полка "Азов", а также активисты и правозащитные организации. С момента начала войны многие украинские солдаты оказались в плену, и семьи пленных начали кампании в социальных сетях, направленные на привлечение внимания к их судьбе.

Одним из ключевых символов движения стала надпись "Free Azov", которая активно используется в социальных сетях с целью распространения информации о бойцах. Активисты устраивают акции поддержки, митинги и другие мероприятия, чтобы привлечь внимание международного сообщества к проблеме военнопленных и заставить правозащитные организации и правительства разных стран вмешаться в этот процесс.

Фото: Акция в поддержку военных "Азов" в Киеве ( Якименко Андрей

Цель акции

Основной целью Free Azov является освобождение пленных украинских солдат, особенно тех, кто защищал Мариуполь и попал в плен после капитуляции на заводе "Азовсталь" в мае 2022 года. Согласно заявлениям активистов, они стремятся добиться:

Привлечения международного внимания к проблеме украинских военнопленных.

Усиления давления на международные организации, такие как ООН, Красный Крест, и правительство стран, которые могут повлиять на обмен пленными.

и которые могут повлиять на обмен пленными. Организации гуманитарной помощи для военнопленных и их семей.

Акции и митинги проходят под лозунгом "Свободу Азову" не только в Украине, но и в других странах, где общественные движения и правозащитные организации поддерживают инициативу. Символы движения можно увидеть на улицах европейских городов, в социальных сетях, а также на мероприятиях, организованных диаспорой.