Оккупанты требуют от бизнеса поставить работников на учет в военкоматы, - ЦНС

В сообщении отмечают, что на временно оккупированных территориях россияне проводят подготовку к мобилизации украинцев.

"Местные оккупационные администрации требуют от бизнеса поставить на учет в фейковые военкоматы всех работников. В частности, владельцам необходимо предоставить списки тех, кто не имеет российские паспорта и соответственно не состоит на учете оккупантов", - информируют в ЦНС.

Центр нацсопротивления отмечает, что хотя мобилизация официально в РФ не происходит, однако оккупанты активно вербуют новую силу в свою войну. В частности, агитируют срочников заключать контракты, или людей на которых имеют рычаги влияния из-за уголовных дел и долгов.