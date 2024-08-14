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Оккупанты требуют от бизнеса поставить работников на учет в военкоматы, - ЦНС

Фото: работников на ВОТ требуют поставить на учет военкоматов (иллюстративное фото freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Местные оккупационные администрации требуют от бизнеса поставить на учет во фейковые военкоматы всех работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В сообщении отмечают, что на временно оккупированных территориях россияне проводят подготовку к мобилизации украинцев.

"Местные оккупационные администрации требуют от бизнеса поставить на учет в фейковые военкоматы всех работников. В частности, владельцам необходимо предоставить списки тех, кто не имеет российские паспорта и соответственно не состоит на учете оккупантов", - информируют в ЦНС.

Центр нацсопротивления отмечает, что хотя мобилизация официально в РФ не происходит, однако оккупанты активно вербуют новую силу в свою войну. В частности, агитируют срочников заключать контракты, или людей на которых имеют рычаги влияния из-за уголовных дел и долгов.

Принудительная мобилизация РФ

Российские оккупанты занимаются сбором мобилизационных ресурсов на временно оккупированных территориях Украины.

По данным британских разведчиков, Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей покрывать потери и продолжать войну против Украины.

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Война России против Украины