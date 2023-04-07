Оккупанты похитили четырех "лояльных" работников ЗАЭС, - Энергоатом

Отмечается, что 6 апреля оккупанты в масках ворвались в одно из помещений ЗАЭС и забрали четырех работников службы физической защиты станции. Персонал увезли в неизвестном направлении.

"Показательно, что все четверо считались лояльными к оккупационному руководству ЗАЭС, ведь подписали контракты с фейковой АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС"", - говорится в сообщении.

Среди задержанных также был заместитель "начальника" службы Марк Волков, ранее помогавший оккупантам.

"Интересно, правда, есть другой факт: несмотря на "официальный" переход на работу к оккупантам, их боссы не могут найти у задержанных паспорта РФ: то ли не взяли пока, то ли тщательно скрывают", - отмечают атомщики.

В то же время ситуация на Запорожской АЭС становится все более напряженной. Оккупанты усиливают проверки и поиск "неблагонадежных".

Напомним, 29 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную Запорожскую АЭС.

Гросси отметил, что Запорожскую АЭС невозможно защитить, поскольку возле станции увеличилось количество войск.

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