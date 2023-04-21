RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты похищают украинских детей в Россию под видом "лечения", - омбудсман

Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты незаконно депортируют украинских детей якобы под видом "лечения". Международное сообщество должно отреагировать и усилить давление на врага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Российские оккупанты похищают детей из Херсонской области на Дальний Восток и из Энергодара в Крым под видом "эвакуации".

"В рамках осуществления парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в частности детей, направили письма в Херсонскую и Запорожскую областные военные администрации с просьбой выяснить указанную информацию", - пишет Лубинец.

В то же время россияне продолжают проводить в оккупации так называемые "профилактические медицинские осмотры" после которых незаконно депортируют детей под видом "лечения".

"Поддержка международного сообщества крайне важна, поэтому рассчитываем на усиление санкций против виновных в депортации украинских детей в 11-м санкционном пакете, неформальное обсуждение которого уже начали Еврокомиссия и официальные представители стран-членов ЕС", - добавил омбудсмен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам уполномоченного президента по правам ребенка Дарьи Герасимчук, количество похищенных Россией детей может быть гораздо больше заявления врага о 700 тысячах "эвакуированных" несовершеннолетних.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация