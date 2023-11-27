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Оккупанты используют ЗАЭС как огневую позицию для РСЗО и обстрелов, - Энергоатом

Фото: оккупанты используют ЗАЭС как огневую позицию для РСЗО и обстрелов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска используют Запорожскую АЭС как огневую позицию для размещения реактивных систем залпового огня (РСЗО) и обстрелов территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Так, в воскресенье, 26 ноября, находящиеся на Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии услышали характерные звуки, похожие на вылет неуправляемых ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"Хотя из-за облаков команда МАГАТЭ не заметила реактивных снарядов, характерный звук указывал на то, что они были выпущены из РСЗО недалеко от ЗАЭС", - пишет Энергоатом со ссылкой на сообщение агентства.

Как заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, эти события в очередной раз ярко демонстрируют крайне хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской атомной электростанции.

"Самая большая в Европе атомная электростанция, расположенная на линии фронта, продолжает сталкиваться со многими потенциальными угрозами в результате этой войны", - отметил он.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция была захвачена оккупационными войсками 4 марта 2022 года. С тех пор неоднократно обнародовалась информация о заминировании территории станции, нескольких энергоблоков и пруда-охладителя. Кроме того, российские войска используют станцию для хранения техники и живой силы. 

Напомним, в конце октября Минэнерго сообщило, что ситуация на ЗАЭС ухудшается. Как заявил министр Герман Галущенко, станция уже больше года не работает.

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Запорожская АЭСРоссийская ФедерацияЗапорожьеРСЗО