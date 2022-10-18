Оккупанты хвастаются употреблением наркотиков и алкоголя на войне в Украине, - перехват

Военный Российской Федерации рассказал родственнице об употреблении наркотиков и алкоголя во время пребывания во временно оккупированном регионе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Все бомбим нах. Я нашел поле конопли, тут бошек тьма, я уже устал дуть. Да, сижу я в окопах, на второй линии обороны, ходим гуляем, пиво пьем. Только не спрашивай, когда возвращаемся. По ходу никогда. Пока не закончится война тут будем сидеть", - говорится в перехвате ГУР.

Ранее сообщалось, что военный российской армии пожаловался, что вынужден отступать со своих позиций на Херсонском направлении.

Также стало известно, что российский оккупант рассказал о серьезных потерях на Херсонском направлении и заявил о желании скрыться с поля боя.

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