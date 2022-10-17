Снова откатились. Солдат РФ пожаловался на отступление в Херсонской области, - ГУР
Военный российской армии пожаловался, что вынужден отступать со своих позиций на Херсонском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
"Мы – в Херсонской. Сейчас мы снова откатились, я был возле Синовки, сейчас откатились домой. Сейчас Давыдов Брод, сейчас опять в лесу торчим. Тут ничего нету – ни воды, ни связи. Три дня уже не мылся. Народу тут понагнали много, а толку нету", - говорится в радиоперехвате.
Ранее сообщалось, что офицер российской армии в перехвате ГУР жалуется на условия проживания в Украине и сравнивает быт с каменным веком.
Также стало известно, что российский оккупант рассказал о серьезных потерях на Херсонском направлении и заявил о желании скрыться с поля боя.
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