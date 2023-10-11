Оккупанты возобновляют наступательные действия на Лимано-Купянском направлении, - ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша в эфире телемарафона.

"Конечно, враг не может себе позволить наступать сразу вдоль 140 километров. Он акцентирует свое внимание вблизи населенного пункта Ивановка и Синьковка, которые находятся в Харьковской области и возле Макеевки", - сказал Евлаш.

Он рассказал, что раньше россияне пытались наступать возле Новоегоровки, но "получив изрядно по зубам от ВСУ", они отказались от своих планов.

"В течение определенного времени мы наблюдали такое затишье. И вот сейчас, примерно где-то неделю, они начали возобновлять свои наступательные действия. Первые - это были столь короткие единичные случаи. Когда в основном штурмовали эти штурмовые отряды "Шторм Z" и просто "Шторм". Сейчас уже мы видим более столь серьезное вкрапление", - отметил спикер.

По его словам, противник продолжает интенсивность и наносит авиаудары.

"То есть противник продолжает наращивать интенсивность именно на этом направлении. Основная его цель остается. Это взятие Купянска. Поскольку там есть железная дорога и это достаточно важный логистический хаб на этом направлении", - рассказал Евлаш.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении

На этом направлении российские захватчики сосредоточили значительное количество своих войск, и периодически пытаются наступать, при этом украинские военные удерживают оборону.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Евлаш сообщил, что на этом отрезке фронта войска РФ формируют 12 штурмовых рот, которые хотят использовать для попыток пробить оборону украинских защитников.

Перед этим военный эксперт, бывший начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина отмечал, что в ближайшее время на Лимано-Купянском направлении ожидается серьезное оживление.