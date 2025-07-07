Оккупанты не будут чувствовать покоя: Зеленский на Ставке заслушал доклады о фронте и дронах

Во время Ставки президент заслушал доклады по фронту. В частности, о ситуации на Покровском и Новопавловском направлениях. А также Ореховском, и о событиях в Сумской области. Обсудили действия ВСУ на российской территории в приграничье - Курская и Белгородская области.

"Оккупанты не будут чувствовать там покоя. Был очень подробный разговор о дронах: должны значительно больше использовать все типы дронов, которые помогают именно на передовой", - рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас сдерживать российские штурмы и обеспечивать активные действия ВСУ возможно именно благодаря дронам и технологическим решениям.

Ситуация на Покровском направлении

Покровское направление на востоке Украины остается одним из самых горячих участков фронта. За последние дни Генштаб ВСУ неоднократно информировал об ожесточенных боях в этом районе.

В начале мая главком Александр Сырский заявил, что Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении Донецкой области.

Однако по данным ISW, ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.