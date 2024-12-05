Оккупанты ударили по Украине баллистикой и дронами. Как отработала ПВО

Работа ПВО в Украине во время атак РФ

Российские войска постоянно обстреливают Украину. Причем, довольно часто оккупанты используют как дроны и ракеты. Противовоздушная оборона Украины успешно научилась справляться с российскими беспилотниками, с баллистикой дело обстоит хуже.

При этом российские захватчики прибегают к разного рода ухищрениям, надеясь истощить украинскую ПВО. Например, оккупанты запускают дроны-приманки по Украине или прилагают максимум усилий, чтобы выйти на круглосуточные атаки БПЛА по Украине.

Недавно глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что Украина срочно нуждается как минимум в 20 системах ПВО. Речь идет про комплексы типа Hawks, NASAMS или IRIS-T. Это, по словам министра, позволит избежать блэкаута из-за обстрелов РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.