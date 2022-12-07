Обстрел Ямполя: оккупанты ударили по поселку кассетными снарядами

В среду, 7 декабря, днем оккупанты ударили кассетными снарядами по центру Ямполя (Донецкая область). В результате атаки пострадали мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram .

По его словам, под вражеским обстрелом оказалась центральная площадь поселка и админздание. Во время атаки мирные жители получали гуманитарную помощь.

"Три человека ранены. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - рассказал он.