Обстрел Ямполя: оккупанты ударили по поселку кассетными снарядами

В среду, 7 декабря, днем оккупанты ударили кассетными снарядами по центру Ямполя (Донецкая область). В результате атаки пострадали мирные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
По его словам, под вражеским обстрелом оказалась центральная площадь поселка и админздание. Во время атаки мирные жители получали гуманитарную помощь.
"Три человека ранены. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - рассказал он.
Напомним, сегодня оккупанты также нанесли мощный удар по Курахово (Донецкая область). Из-за атаки россиян погибли восемь мирных жителей, еще пятеро - ранены.
Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку, отметив, что террористы, которые ее совершили, являются нелюдями.
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