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Оккупанты ударили ракетами по Купянску: есть раненые

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Купянск, Вторник 09 мая 2023 20:45
Оккупанты ударили ракетами по Купянску: есть раненые Иллюстративное фото: оккупанты ударили ракетами по Купянску (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 9 мая, вечером обстреляли Купянск ракетами. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Только что враг еще раз нанес ракетный удар по Купянску. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры. Также повреждено не менее 5 частных жилых домов. К сожалению, есть раненые", - написал чиновник.

По словам Синегубова, из-за удара оккупантов ранения получили три человека - две женщины и один мужчина. Двух пострадавших госпитализировали. На месте атаки работают экстренные службы.

Напомним, сегодня россияне ударили по домам в Купянском районе, из-за чего начался пожар.

Также мы писали, что россияне, которые обстреляли больницу в Тростянце, получили тюремный срок.

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