Окупанти вдарили ракетами по Куп'янську: є поранені
Російські окупанти сьогодні, 9 травня, увечері обстріляли Куп'янськ ракетами. Внаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
"Щойно ворог ще раз завдав ракетного удару по Куп'янську. Є влучення в об'єкт цивільної інфраструктури. Також пошкоджено не менше 5 приватних житлових будинків. На жаль, є поранені", - написав чиновник.
За словами Синєгубова, через удар окупантів поранення отримали троє людей - дві жінки та один чоловік. Двох постраждалих госпіталізували. На місці атаки працюють екстрені служби.
Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по будинках у Куп'янському районі, через що почалася пожежа.
Також ми писали, що росіяни, які обстріляли лікарню у Тростянці, отримали тюремний термін.
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