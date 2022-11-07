Оккупанты ударили по Никопольскому району: повреждены дома и предприятие

Российские военные сегодня днем, 7 ноября, из РСЗО обстреляли Марганецкую громаду в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской облрады Николая Лукашука.

В результате обстрела разрушено хозяйственное сооружение, еще одно существенно повреждено. Кроме того, пострадали два частных жилых дома. К счастью, никто не пострадал.

Также в Днепропетровской области пиротехники за день обезвредили около двух десятков взрывоопасных предметов.