Оккупанты ударили под вечер по Херсонской области, а ВСУ уничтожили пункт управления россиян
Сегодня, 11 апреля, российские военные в очередной раз обстреляли территории херсонской области, в то время как украинские бойцы уничтожили пункт боеснабжения россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.
"Продолжая обстрелы мирного населения, враг пытается маневрировать артиллерией по левому берегу (Херсонской области ред.), и намерен продолжать применение авиации с пуском управляемых авиационных бомб", - сообщил Назаров.
По его данным, к вечеру россияне в очередной раз атаковали Бериславский район. Он также добавил, что в местах попадания вспыхнул пожар, его укротят спасатели.
"Информация о разрушении уточняется, предварительно - без пострадавших", - заявил спикер.
Однако Назаров сообщил, что, по данным разведки, подтверждено поражение одного из вражеских пунктов управления в Скадовском и пункта боеснабжения в Каховском районах.
Напомним, вчера россияне атаковали лодку с людьми в Херсонской области. В результате удара два человека получили тяжелые ранения.
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