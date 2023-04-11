Оккупанты ударили под вечер по Херсонской области, а ВСУ уничтожили пункт управления россиян

Сегодня, 11 апреля, российские военные в очередной раз обстреляли территории херсонской области, в то время как украинские бойцы уничтожили пункт боеснабжения россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

"Продолжая обстрелы мирного населения, враг пытается маневрировать артиллерией по левому берегу (Херсонской области ред.), и намерен продолжать применение авиации с пуском управляемых авиационных бомб", - сообщил Назаров.

По его данным, к вечеру россияне в очередной раз атаковали Бериславский район. Он также добавил, что в местах попадания вспыхнул пожар, его укротят спасатели.

"Информация о разрушении уточняется, предварительно - без пострадавших", - заявил спикер.

Однако Назаров сообщил, что, по данным разведки, подтверждено поражение одного из вражеских пунктов управления в Скадовском и пункта боеснабжения в Каховском районах.

Напомним, вчера россияне атаковали лодку с людьми в Херсонской области. В результате удара два человека получили тяжелые ранения.

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