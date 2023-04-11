Окупанти вдарили надвечір по Херсонській області, а ЗСУ знищили пункт управління росіян
Сьогодні, 11 квітня, російські військові вчергове обстріляли території херсонської області, натомість українські бійці знищили пункт боєпостачання росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.
"Продовжуючи обстріли мирного населення, ворог намагається маневрувати артилерією по лівому берегу (Херсонської області - ред.), і має намір продовжувати застосування авіації із пуском керованих авіаційних бомб", - повідомив Назаров.
За його даними, надвечір росіяни вкотре атакували Бериславський район. Він також додав, що в місцях влучання спалахнула пожежа, її приборкують рятувальники.
"Інформація про руйнування уточнюється, попередньо – без постраждалих", - заявив спікер.
Проте Назаров повідомив, що, за даними розвідки, було підтверджено ураження одного з ворожих пунктів управління в Скадовському і пункту боєпостачання в Каховському районах.
Нагадаємо, вчора росіяни атакували човен з людьми у Херсонській області. В результаті удару двоє людей отримали важкі поранення.
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