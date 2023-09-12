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Оккупанты ударили по Макеевке Луганской области: есть погибший и пострадавшая

Фото: оккупанты ударили по Макеевке Луганской области (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты обстреляли село Макеевка Луганской области. В результате их атаки погиб один мирный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

"В результате обстрела погиб 75-летний мужчина, его 73-летняя жена, предварительно, получила контузию", - сказано в сообщении ведомства. 

Фото: россияне обстреляли Макеевку Луганской области (t.me/mvs_ukraine)

В МВД уточняют, что женщину эвакуировали к родственникам в Донецкую область. 

Обстрелы прифронтовых населенных пунктов

Напомним, российские оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты, которые находятся возле линии фронта. 

В результате таких атак врага регулярно гибнут и получают ранения мирные украинцы. 

К примеру, 10 сентября россияне обстреляли центр Херсона, в результате чего пострадала женщина. 

 

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ЛуганскМакеевкаВойна России против Украины