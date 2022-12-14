RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ударили по Курахово ракетами С-300: есть разрушения (фото)

Фото: оккупанты ударили по Курахово ракетами С-300 (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска ночью 14 декабря нанесли ракетный удар по Курахово (Донецкая область). Оккупанты применили системы С-300, вследствие чего повреждены два дома и здание предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"На Донецком направлении без жертв, но есть разрушения. После полуночи россияне нанесли удар с С-300 по Кураховому и обстреляли Кураховку - повреждены 2 дома и здание предприятия", - рассказал он.

Фото: последствия обстрелов Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Кроме того, оккупанты накрыли артиллерийским огнем Марьинку, Красногоровку, Новомихайловку и Георгиевку. В Красногоровке оккупанты ударили в жилой дом.

На Горловском направлении зафиксированы интенсивные обстрелы Соледарской общины. В населенном пункте Парасковеевка повреждены детсад, 4 дома и помещения предприятия.

Напомним, российские войска за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. Вследствие атак двое гражданских получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьракетный удар