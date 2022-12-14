Оккупанты ударили по Курахово ракетами С-300: есть разрушения (фото)

"На Донецком направлении без жертв, но есть разрушения. После полуночи россияне нанесли удар с С-300 по Кураховому и обстреляли Кураховку - повреждены 2 дома и здание предприятия", - рассказал он.

Фото: последствия обстрелов Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Кроме того, оккупанты накрыли артиллерийским огнем Марьинку, Красногоровку, Новомихайловку и Георгиевку. В Красногоровке оккупанты ударили в жилой дом.

На Горловском направлении зафиксированы интенсивные обстрелы Соледарской общины. В населенном пункте Парасковеевка повреждены детсад, 4 дома и помещения предприятия.