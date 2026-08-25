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Ракеты прорвались, есть прилеты: как ПВО отражала ночную атаку РФ

09:32 25.08.2026 Вт
2 мин
Воздушные силы раскрыли подробности нового воздушного нападения врага
aimg Юлия Капитонова
Ракеты прорвались, есть прилеты: как ПВО отражала ночную атаку РФ Фото: ПВО отчитывается о результатах своей работы (mil.in.ua)
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В минувшую ночь российские захватчики атаковали Украину разными типами ракет и дронов. Большинство из них не долетело до целей - их обезвредили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 24 августа.

Российские захватчики применили:

  • баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области РФ;
  • управляемую авиационную ракету Х-31П из Брянской области РФ;
  • 150 ударных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия" с направлений: Орел, Приморско-Ахтарск РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

В этот раз удары противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как сообщили в ПС ВСУ, по состоянию на 09:00 силы ПВО успели обезвредить 124 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях", - сказано в заявлении.

Украинские защитники также предупредили гражданских, что в воздушном пространстве до сих пор находятся несколько вражеских дронов.

Напомним, в результате новой атаки РФ временно остановлена работа международного пункта пропуска "Виноградовка - Вулканешть" на украинско-молдавской границе.

Кроме того, мы писали, что враг нанес удар по ТРЦ в Днепропетровской области.

Также минувшей ночью Россия атаковала сразу несколько больших городов Украины.

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