Оккупанты ударили кассетными снарядами по Запорожской области: есть жертва и раненые

Российская армия кассетными снарядами обстреляла село Беленькое Запорожской области. В результате атаки есть жертва и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Около 8:00 в субботу, 7 октября, оккупанты обстреляли населенный пункт. По предварительным данным, россияне ударили из реактивных систем залпового огня кассетными боеприпасами.
"В результате коварного вражеского удара поврежден частный дом и хозяйственные здания", - говорится в сообщении.
Из-за российской атаки погибла женщина. Еще два человека получили ранения.
Ситуация в Запорожской области
Напомним, оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области. Под удар врага попадают не только прифронтовые города и села, но и Запорожье.
При этом украинские военные этим летом усилили наступательные действия в Запорожской области. Как отмечают аналитики ISW, ВСУ продвигаются ближе к Вербовому.
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